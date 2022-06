La casa di campagna per il dopo pensione

La zona giorno open space è in stile rustico. Gode di abbondante luce naturale ed è resa accogliente dal massiccio utilizzo del legno. Le luci a sospensione sono molto particolari, leggere e delicate. Davvero azzeccati i tocchi di colore della cucina e delle sedute del soggiorno, tutti sui toni dell'azzurro, ma in due tonalità differenti per i due ambienti.