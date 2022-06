Una casa con la perfetta combinazione di stili

Questa casa del 1891, situata in un quartiere storico di San Francisco, versava in uno stato di totale abbandono e trascuratezza, aveva urgente bisogno di essere ristrutturata e riportata a nuova vita. A compiere il miracolo è stato l'interior designer Antonio Martins, che ha dato un look più moderno all'abitazione, senza dimenticare la sua identità vittoriana. Siete curiosi? Andiamo a vedere!