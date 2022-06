6 ragioni per cui dovresti pensare a un'amaca in giardino

Ovviamente la prima ragione non poteva che essere questa. Come abbiamo accennato prima, i marinai preferivano di gran lunga questa opzione invece di dormire per terra, stessa cosa dicasi per le popolazioni americane del tempo. L'amaca potrebbe sembrare più scomoda di un classico letto, ma in realtà non è così!

Uno studio condotto su 12 soggetti volontari ha dimostrato il contrario: le persone sono state divise in due gruppi e lasciate riposare per 45 minuti su un’amaca e su un classico letto. Chi riposava su l'amaca riusciva ad addormentarsi più in fretta e più profondamente grazie al movimento ondeggiante. Se si vuole riposare bene in un breve lasso di tempo, l'amaca diventa meglio del letto!