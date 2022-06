Come ordinare le scarpe in modo fashion!

Sia i modelli femminili che quelli maschili sempre più spesso sono oggetti di design da mettere in mostra sulle mensole della scarpiera. Lavorate come fossero sculture e trattate come tele su cui dipingere colori sgargianti e diversi in base alle stagioni: dai toni più neutri alle sfumature delle nuance più brillanti. Le scarpe acquistano valore e per questo vanno messe in mostra, non solo ai piedi ma anche in casa.