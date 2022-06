Un appartamento intelligente che moltiplica gli spazi

Guardando questa immagine non si può non provare una certa invidia. Questa sala multimediale è un vero spettacolo! Lo schermo ha dimensioni abbastanza grandi da far sentire gli spettatori, seduti sul comodo e ampio divano, come se fossero al cinema. L'impianto audio è di alto livello e tutto questo è inserito in uno spazio sofisticato, in cui le nuance sono state scelte e abbinate in modo davvero impeccabile. I toni dominanti sono quello del grigio e del celeste, mescolati in una palette perfettamente bilanciata.