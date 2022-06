6 facili trucchi per personalizzare una cucina low budget

Con un budget limitato, il bianco costituisce sempre una buona soluzione, in cucina, ma non solo. Oltre a comunicare leggerezza ed eleganza, il total white (o quasi) è infatti perfetto per amalgamare gli stili e minimizzare le differenze.

Se per arredare la nostra cucina abbiamo per esempio recuperato vecchi mobili usati, basterà dipingerli di bianco per regalare freschezza e leggerezza a tutto l’insieme, come possiamo ammirare in questa originale cucina di ispirazione scandinava: una piccola e anonima madia trasformata in un suggestivo elemento d‘arredo in stile nordico, grazie a una semplice passata di vernice bianca!