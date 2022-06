7 fantastici terrazzi con pergola

Il terrazzo è un'estensione della casa, uno spazio di connessione tra l'interno e l'esterno che ci può mettere in connessione con il paesaggio e con gli elementi naturali senza con questo rinunciare alle qualità di comfort e di accoglienza di un ambiente domestico. Eppure in una terrazza siamo esposti agli agenti atmosferici che possono limitare anche profondamente l'utilizzo, specialmente in alcuni periodi dell'anno, impedendoci di sfruttare la terrazza al meglio delle nostre potenzialità.

Ecco allora che può venirci in soccorso un elemento tanto leggero quanto fondamentale nel fungere da filtro nei confronti dell'ambiente esterno: la pergola! Piccola struttura essenziale, la pergola permette di mitigare l'effetto degli agenti atmosferici mantenendo però un forte contatto con l'ambiente esterno e fungendo da ideale filtro. La sua struttura relativamente semplice ci può consentire anche di realizzarla in prima persona, in poco tempo e con una spesa anche contenuta.

Vediamo dunque più in dettaglio alcune pergole spettacolari, cercando di scoprire alcuni dettagli preziosi per realizzarne la nostra versione personale.