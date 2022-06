10 indimenticabili case in stile mediterraneo

Immaginate un muro bianco intonacato a calce, un cielo che esplode d'azzurro sotto i raggi di un sole terso e asciutto, il profumo del finocchio selvatico e il frinire dei grilli nei campi…

Non vi state sbagliando: lo scenario è quello di un paesaggio mediterraneo, che circonda una casa che potrebbe essere la vostra.

La casa mediterranea è un'icona del pensiero occidentale e non solo: alzi la mano chi non ha sognato di poterci trascorrere una parte della propria vita, magari non solo in vacanza! Un'idea non sempre facilmente raggiungibile, ma non per questo un desiderio al quale dover rinunciare a priori. Possiamo per questo sfruttare questo Idea Book per fare un viaggio alla scoperta di dieci indimenticabili case mediterranee, che ci proiettino in altrettanti mondi avvolgenti e magari possano darci qualche spunto di riferimento per realizzare o per scovare la nostra personale e indimenticabile casa dei desideri.