Il pergolato: 9 esempi per un esterno fantastico

Spesso erroneamente pensiamo che il pergolato sia una struttura abbastanza recente, mentre in realtà già nel 1645 questa parola stava ad indicare lo stesso elemento architettonico che intendiamo oggi. La parola pergola, per la precisione, deriva dal latino pergula, e in Inghilterra veniva usato già nel 1675.. l’ennesima riprova che la moda è ciclica, e che quando qualcosa viene imposto come novità spesso basta ripercorrere indietro la storia per scoprire che in realtà era già vecchio anni prima.

Ve ne sono di diversi materiali e stili, alcuni colpiscono per la forma, altri per per la copetrura. In questo libro delle idee ne abbiamo raccolti 9, diverse tra loro per struttura e stile.. quale fa più al caso vostro?