6 idee che dovete provare nel vostro soggiorno !

Ormai sappiamo che l’autunno è un periodo di mutamenti e cambiamenti in casa. All'inizio di questa stagione nuova di zecca le temperature miti e il sole sembrano caricarci di energia e di voglia di intraprendere nuovi progetti. Se state pensando di dare un nuovo look al vostro salotto, questo è sicuramente il momento giusto. La vernice e la carta da parati si asciugheranno in fretta grazie alle temperature ancora ottimali, spostare mobili sarà più facile e, a meno che non abbiate la sfortuna di incontrare la pioggia e il cattivo tempo, l’aria frizzantina incoraggerà numerosi volontari ad aiutare nella ristrutturazione.

Abbiamo già parlato di come affrontare un cambio look del bagno e della cucina. Oggi è il turno del soggiorno o salotto, uno dei nuclei principali della casa, il cui arredamento senza dubbio richiede una particolare attenzione.