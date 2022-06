Mobili per il salone: i divani moderni

Tutto è pronto! Gli spuntini sono stati già preparati nel pomeriggio e possiamo già prendere le bevande dal frigorifero, per aspettare quel tanto che basta per far sì che non siano totalmente ghiacciate. I pop corn sono caldi, mentre fuori piove a fa freddo! Questa situazione ci porta solo ed esclusivamente in una stanza, nel nostro soggiorno, e rimanda la nostra mente a due cose fondamentali che non possono mancare per queste serate invernali che stanno per arrivare: un buon film e un divano accogliente!

Dopo una dura giornata di lavoro, o trascorsa in casa tra mille servizi, con i bambini, con il gatto, a fare la spesa con nostra madre che ci chiama in continuazione al telefono per dirci di coprirci bene – non importa che età abbiamo, si preoccuperanno sempre -, finalmente è arrivato l’orario tanto atteso del dopocena. Qui, un solo desiderio: un divano per sentirci avvolti e coccolati.

Arredare il salone non è una cosa semplice, ci sono diversi stili che si possono seguire e una serie infinita di combinazioni che possiamo adottare. Dipende tutto dal nostro gusto e dall'idea di soggiorno che abbiamo in mente. In realtà, questa stanza può raccontare molto su di noi, più di quanto ci si possa immaginare. Ogni salone, infatti, restituisce ai nostri ospiti un’idea di quello che facciamo durante il nostro tempo libero e questo non è poco: una grande libreria e nessuna televisione? Allora saremo degli accaniti lettori; uno schermo gigante con un impianto home theater tutt'intorno? Sicuramente fan di film d’azione. E per il divano o la poltrona? Anche questo oggetto fondamentale per ogni soggiorno ci dice molto su come siamo e su quello che ci piace. Un buon divano è il giusto completamento di un ambiente altrimenti senza il suo protagonista principale.

Cosa scegliere? Sicuramente uno stile che ben si addica a tutta la casa, qualcosa che sia comodo e anche bello da vedere. Uno stile classico va sempre bene, ma se siamo stanchi del solito divano grigio, visto e rivisto nei cataloghi o sulle riviste di tutto il mondo, allora meglio puntare su qualcosa di più ricercato, magari con un design attento o con materiali innovativi. Upcycling? Perché no. Forme nuove e mai viste prima? Abbiamo anche quelle. Se vogliamo sorprendere i nostri amici ed ospiti con qualcosa di insolito, è il momenti di prendere appunti perché homify è il posto giusto.