Come evitare gli errori più comuni nell'arredare

La gioia dell'arredare è una piacevole sensazione nota ai più; da evitare tuttavia sono i cosiddetti design crime , ossia le possibilità di errore in cui si può incappare al momento della progettazione di una stanza e del suo interior design. Per un effetto sorprendente e impeccabile, sarà allora necessario tenere bene a mente una serie di piccoli suggerimenti da applicare durante il restyling dell'arredo di casa, o semplicemente custodire come diktat per non soffocare un ambiente dal grande potenziale, connotandolo negativamente. In questo quadro, i complementi d'arredo possono certamente costituire un asso nella manica dell'arredatore, ma solo se usati nella maniera corretta, così come rivestimenti per parete, mobili dalle forme particolari ed elementi fortemente caratterizzanti. Le mezze misure ci vengono perciò in soccorso, e il carissimo less is more diventa una vera e propria filosofia di vita.

Diamo allora immediatamente inizio ad un piccolo vademecum per l'arredamento d'interni.