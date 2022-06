Piccola guida per estendere la cucina

Non dimenticate: la cucina è lo spazio della casa che, più di ogni altro richiede alta precisione. Occorrerà dunque pensarne ogni pare in millimetri! Non lasciatevi spaventare: il vostro lavoro sarà agevolato dal fatto che la maggior parte degli elementi di arredo per la cucina sono presenti sul mercato in dimensioni standard, tra loro facilmente compatibili.

Molto importante pianificare preventivamente la quantità di spazi ad armadio di cui si ha bisogno, e quanto spazio di lavoro si desidera ottenere. Da non dimenticare lo spazio per il frigorifero, per la lavatrice e la lavastoviglie, per il piano cotture e i diversi forni (questi ultimi anche collocabili in verticale, in posizione sollevata da terra).