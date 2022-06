Festa all'aperto: giardino o veranda?

Cosa c'è di meglio di una festa in giardino? Sarà l'aria leggera, il chiarore della luna o la semplice libertà data dalla sensazione di uno spazio all'aperto ma il clima in una festa fuori è semplicemente diverso rispetto a quando invitiamo i nostri cari nelle quattro mura. Per evocare un ambiente suggestivo, soprattutto le luci in tonalità calde o le candele sono l'ideale. Qui si vede come gli alberi e le colonne sono stati avvolti da tralci di piccole luci incandescenti: un modo semplice ma efficace per creare un ambiente invitante. Oltre a numerosi posti a sedere si dovrebbero fornire un paio di altre cose a seconda del tipo di festa: a un barbecue, naturalmente, il grill, cibo, piatti e utensili come forchettoni e spiedi. Per un più raffinato relax serale invece, offriremo ai nostri ospiti mobili come dondolo o poltrona. In ogni caso l'impianto di diffusione musicale sarà indispensabile così come una buona selezione di brani. E se state progettando una serata movimentata, sarà meglio invece ridurre il numero di posti a sedere per creare abbastanza spazio per ballare.

Il vantaggio pratico di una festa in giardino per il padrone di casa è evidente: nessuna macchia sul tappeto, nessun odore di fumo che impregna le tende… la pulizia del giorno dopo sarà ridotta al minimo in confronto a quella che sarebbe necessaria all'interno di un appartamento.