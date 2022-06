Una casa con un segreto nascosto sotto terra

Non soltanto la struttura della casa, in legno, contribuisce a renderla calda e accogliente, ma anche la distribuzione è stata studiata per ottenere degli ambienti che fossero il più possibile familiari. La zona giorno è un open space, in cui soggiorno e sala da pranzo sono in totale continuità. Il pavimento è rivestito in uno splendido parquet scuro, con una particolare tonalità rossastra. A fare da spartiacque, a circa metà della stanza, è il camino, un elemento tipico della tradizione, che qui troviamo in chiave moderna.