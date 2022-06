Come sfruttare gli spazi non usati in giardino

Possedere un giardino è una condizione privilegiata, che in molti ricercano al momento della scelta della propria nuova casa. Un giardino è però anche una responsabilità importante: occorre ottimizzarne le funzionalità, mantenerlo in forma e sfruttarne ogni angolo al meglio. In quanti possiedono un giardino ma si limitano a utilizzarlo solo in parte, lasciandone magari ampie porzioni sottosfruttate o non utilizzate per nulla? Ecco allora che questo Idea Book vi viene in soccorso, indagando tutte le potenzialità possibili del giardino e offrendovi una gamma di suggerimenti sui modi in cui potreste utilizzarli al meglio!