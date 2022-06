Quando il nero fa tendenza anche nell'arredo

Negli ultimi tempi abbiamo visto come il nero abbia ricominciato ad essere un colore di tendenza in moltissimi ambiti. Sarà che, indossato, ci fa sembrare più magri, o che sia una cromia che, in fondo sta bene praticamente con tutto, il nero per chi lo usa principalmente come colore per gli indumenti, diventa quasi come una droga, tanto da non riuscire più a mettere addosso qualcosa dalla cromia differente. Inoltre, il nero va a braccetto con l'inverno: mentre d'estate, tutti belli abbronzati, tendiamo a vestire indumenti dai toni sgargianti che ben si abbinano alla nostra pelle dorata, con la stagione fredda, un po' intristiti dal tempo grigio e dalla poca luce, tendiamo sempre a preferire colori scuri.

Se, oltre ai vestiti, gradite avere del nero anche in casa, perché lo considerate un colore molto elegante, oltre a preferirlo a molti altri, allora vi consigliamo la lettura di questo articolo. Oggi, infatti, vogliamo trattare il tema del nero nell'arredamento e nell'architettura di casa, anche per andare un po' contro a ciò che vi abbiamo raccontato nei giorni precedenti, essendoci concentrati principalmente sul bianco e su come le abitazioni in bianco si aprano alla luce e si pongano in maniera positiva nei confronti di chi ci vive. (Per leggere l'articolo riguardante il bianco in casa, cliccate qui).

Ovvio è che, a differenza delle abitazioni in total white, non troveremo case total black: va bene conservare un look completamente nero per l'abbigliamento, ma immaginatevi un'appartamento con pareti e pavimenti neri, oltre che l'intero arredo… un po' angosciante non trovate? Oltre che buio a tutte le ore del giorno e della notte. Quindi abbiamo scelto per voi alcuni esempi di abitazioni dove troviamo il nero, senza che questo diventi pesante nella totalità dell'ambiente.