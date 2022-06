I motivi per cui il loft è diventato a prova di famiglia

Può uno spazio commerciale ormai freddo e vuoto trasformarsi in una dimora perfetta per una bella famigliola?La risposta è: certo che sì, altrimenti che cosa li abbiamo inventati a fare i loft?

La loro origine è americana ( la parola loft è appunto inglese e significa magazzino, capannone ) e affonda le sue lontane radici nel dopo guerra, anche se la diffusione massima si ebbe solo negli anni Settanta, quando l'informalità della quasi totale mancanza di ripartizioni interne non fu sentita come un problema o un'invasione della propria privacy. Dopo la loro lenta, titubante ascesa in Francia come studi e atelier artistici, i loft si diffusero presto in gran parte d'Europa dove cominciarono ad essere scelti non solo da studenti spiantati, artisti, coppie sul modello Yoko e Jhon, musicisti e /o cineasti pseudo-bohémienne, ma anche dalle famiglie. Anche quest'ultime dunque decisero che perfino la camera da letto offerta alla vista generosa di un open space non era più uno scandalo, conferendo la dignità del titolo di case a questi ambienti industriali.

A noi di homify i loft piacciono, e parecchio anche ( e ben lo testimoniano i nostri numerosi articoli sul tema..) . Perché? Sicuramente non solo perché oggi rappresentano -sempre più anche in Italia- la tendenza più in voga sulla così detta frontiera dell'abitare . Il loft per noi significa sopratutto un eccellente esempio di recupero di spazi altrimenti lasciati all'abbandono, sotto l'ombra di un consumismo senza senso, partecipe dell'inutile e dannoso dispendio di suolo che vìola le grazie dei nostri paesaggi urbani e non.

Oggi quindi il treno homify vi porta in Francia, il paese che come abbiamo detto ha introdotto il concetto di loft in Europa, e più precisamente nella città di Digione, dove tra cattedrali gotiche e musei d'arte, un geniale duo di architetti ha trovato l'occasione per realizzare quello che secondo noi espone nel modo più chiaro perché il loft sia diventato a pieno titolo,anche a prova di famiglia.