Cucine moderne per tutti i gusti

​Un' idea originale per creare un nuovo look nei nostri interni è cambiare le piastrelle della cucina. In questo caso il grazioso motivo vintage in bianco e rosso incornicia una superficie in grigio chiaro, ripresa anche dal disegno della pavimentazione. Le lampade e gli elettrodomestici di ultima generazione ci ricordano però che ci troviamo in una cucina dotata di tutti i comfort dei nostri giorni. Allo stesso modo, le travi a vista del soffitto e le sedie in legno stile retrò concorrono a creare un'idea famigliare, che ci fa sentire a nostro agio sin dal primo istante in questa cucina dal sapore country .