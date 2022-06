10 fantastici soggiorni che vorrai subito copiare

Vorremmo creare un soggiorno elegante e d'effetto, ma non ci riconosciamo in uno stile preciso? Il total white potrebbe essere la soluzione che fa per noi, come vediamo in questa proposta: un suggestivo living in cui antico e moderno si fondono e completano con armonia, grazie all’effetto “livellatore” del bianco. Perfetto anche per amplificare la percezione dello spazio in ambienti ridotti, il bianco è ideale per ambienti di ogni genere: dalla casa in campagna all’appartamento metropolitano.

Il segreto per realizzarlo:

- Accostiamo indistintamente mobili e complementi antichi, vintage e moderni, facendo però attenzione a mantenere rigorosamente il total white.

- Scegliamo uno o due colori accesi da utilizzare come contrasto esclusivamente per i piccoli dettagli come i vasi, i cuscini o le decorazioni floreali.