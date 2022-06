Più di un divano, un'idea di museo.

Silenzio, concentrazione, in lontananza un colpo di tosse che echeggia nella stanza piena d'arte, con spazi dilatati e soffitti alti. Non capita tutti i giorni di entrare in un museo, forse è per questo che risulta luogo sacro e significativo.

Nell'atmosfera conoscitiva e culturale di una mostra espositiva, in un'abitazione aperta a molteplici influssi o in un giardino vivace e rigoglioso, s'incontra un vero e proprio reperto : il Dino Sofa fa accomodare gli ospiti, o meglio, li intrattiene.