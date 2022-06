Come realizzare un fantastico letto a soppalco

Il soppalco in legno è quello di più antica costruzione, è da sempre molto apprezzata per la sua leggerezza ed estetica più accogliente e rustica rispetto alle altre soluzioni. Per snellire ancora di più la struttura e dare un tocco moderno al soppalco si può anche optare per travi in ferro. Il soppalco in ferro è una soluzione molto raffinata e di tendenza, adatta a case moderne con elementi di design hi-tech. Come il soppalco in legno, anche il soppalco in ferro è molto leggero, sottile e facile da montare Infine il soppalco in vetro, espressione di una casa moderna e futuristica, è costituito da una struttura portante di travi o moduli quadrati in ferro, che devono essere spessi almeno 7 cm, su cui vengono posti delle lastre di vetro che devono invece avere uno spessore minimo di 4 cm.