Un appartamento estroverso tutto da scoprire

Entrando in casa possiamo avere una panoramica di tutti gli ambienti, e questo grazie all’assenza di reali pareti divisorie che danno vita a un grande open space. Ogni ambiente spicca per eleganza, proprio come la sala da pranzo dove un tavolo in legno massello con il piano in vetro colorato che riflette il tocco innovativo della luce della lampada a sospensione centrale. Si tratta di un elemento costituito da parti metalliche che riflettono la luce, una reinterpretazione delle vecchie lampade e dei vecchi lampadari in cristallo ma con un materiale moderno e un design lineare. Notiamo come il tavolo si intoni alla perfezione con il design più tradizionale delle sedie e delle panche laterali. Alle spalle della sala da pranzo infine, si sviluppa la cucina, un ambiente minimalista e di design che può essere isolato grazie allo scorrimento di diversi pannelli laterali.