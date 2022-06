7 incredibili bagni rustici!

Inaspettato e delizioso, il prossimo bagno situato in una mansarda, racchiude in sè le peculiarità dello stile rustico, reinterpretandole in vesti moderne. Il legno è liscio e livellato, perfetto per accogliere il lavabo minimale e ospitare vani porta oggetti al di sotto. Torna protagonista poi nel perimetro del velux e nel mobiletto a scomparti, nonchè come cornice dello specchio in cui è nascosto ingegnosamente il led. Il telaio del box doccia in vetro trasparente e tagliato su misura per occupare lo spazio angolare derivato dal tetto, risulta mimetizzato nell'ambiente, conservando così un carattere discreto, mentre il pavimento, per metà in pietra lavica e per metà in graniglia armonizza la stanza e la rende attuale ma non banale.