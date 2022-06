7 cose da sapere prima di progettare le scale

La normativa che riguarda le norme di sicurezza da seguire nella costruzione di scale, sia per le abitazioni private che per gli edifici pubblici, si ritrova nel Decreto ministeriale n. 264 del 16-05-1987. Al punto 2.4, riservato alle Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione , si trovano alcuni dei parametri che dovranno essere rispettati nella fase di progettazione.

Vediamo alcuni degli aspetti principali. La normativa permette, per un edificio che abbia una superficie sino a 400 mq, una sola scala, con la possibilità di una scala aggiuntiva ogni 350 mq in più. L’apertura delle porte di accesso alla scala dovrà essere disposta in modo che la larghezza del pianerottolo non sia ridotta al di sotto della larghezza della scala stessa.

I pianerottoli e le rampe di scale dovranno avere strutture portanti in cemento armato o in materiali che abbiano un comportamento equivalente rispetto all’urto e al fuoco. Il marmo, per esempio, potrà essere utilizzato solo come rivestimento. Lo spessore delle pareti dei cosiddetti gabbia scala dovrà essere di almeno 38 cm nel caso di strutture in muratura, e di 20 cm nel caso di strutture in cemento armato.

Per quanto riguarda il vano scala, la normativa prevede la presenza di una superficie netta di aerazione permanente in sommità che non sia inferiore a 1 mq. Il vano scala, poi, dovrà presentare un corrimano di altezza pari a 80 cm. Lo spessore minimo della soletta della scala in cemento armato dovrà essere di 11 cm per le strutture di civile abitazione.