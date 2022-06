La camera da letto retrò: bellezza senza tempo

E il guardaroba? Niente panico se non disponete di una vera e propria cabina armadio in camera da letto per motivi di spazio: sarà infatti possibile vagliare soluzioni alternative decisamente più retrò, proprio come il paravento decorato con specchiera. Disponibile sul mercato in diverse rivisitazioni, questo elemento iconico non solo vi permetterà di godere di un angolo di privacy assoluta, ma garantirà un gradevole twist d'ispirazione vintage all'intero ambiente. In legno o verniciato di bianco, l'importante è la sua rifinitura dal gusto profondamente decorativo e prezioso, a richiamare il fascino degli antichi guardaroba. In aggiunta, potrete coordinare poltrona o sedia per la comodità di appoggiare gli indumenti, rigorosamente seguendo lo stile del paravento.