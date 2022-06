6 idee per sfruttare il tetto durante la bella stagione

Le possibilità di svolgere attività all'aria aperta senza dover lasciare la casa offerte da uno sfruttamento intelligente del tetto sono infinite. Un modo per regalare al proprio tetto un carattere intimo e personale è quello di ricavare nella configurazione generale uno spazio da dedicare alla lettura.

In questo modo il tetto potrà essere sfruttato non solo per momenti conviviali di condivisione, nelle occasioni in cui ospitare amici e familiari per serate in compagnia. Ritagliare uno spazio per la lettura significa dedicare uno spazio a sé stessi.

Per farlo non serve naturalmente costruire divisioni nette o dare vita a zone separate. Basterà scegliere i complementi di arredo in modo mirato. Un divano con penisola, per esempio, associato a un tavolino multiuso, potrà permettere di dare vita a un angolo intimo e rilassante, in cui potersi dedicare alla lettura.