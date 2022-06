6 idee per trasformare il tuo vecchio bagno in un sogno!

Quella di rinnovare il vecchio bagno di casa è una questione spesso di non facile soluzione, che spesso può richiedere interventi strutturali anche molto complicati e costosi. In questo Libro delle Idee ci occuperemo di alcuni accorgimenti che possono permettere di ridurre la rilevanza degli interventi, pur mantenendone l'efficacia.

Un aspetto da non trascurare, per esempio, è quello rappresentato dalla presenza del bianco nel bagno: usato in genere per i sanitari, come vedremo può essere sfruttato per esaltare la luminosità e l'ariosità di tutto l'ambiente. Sarà anche possibile intervenire con il rinnovamento di mattonelle per pareti e pavimenti.

Ma anche sfruttare i vecchi elementi del bagno, rinnovandoli per farne emergere l'antico splendore, o utilizzare l'occasione del rinnovamento della rubinetteria, o il cambio dello specchio, anche da un punto di vista decorativo.

Diverse soluzioni con un unico obiettivo: rendere migliore il vecchio bagno, per farlo diventare più funzionale, efficiente e confortevole.