Tutti i vantaggi di una cucina a L

La disposizione a L della cucina è una delle migliori soluzioni per sfruttare in maniera efficace gli spazi d'angolo e farli diventare parte attiva e utilizzabile dell'ambiente. Sia come spazio su cui poter effettuare le operazioni di preparazione, che come spazio di immagazzinaggio.

Una corretta e attenta configurazione della cucina nella forma a L , infatti, deve prevedere lo sfruttamento massimale di ogni volume a disposizione, sia per le superfici dei piani di lavoro, che per quelle di pensili e basi, che devono potersi articolare lungo i due assi di sviluppo della cucina.

Un obiettivo sarà quello di impiegare le pareti anche in altezza, in modo da creare un equilibrato contrappunto tra le strutture di base e quelle di ripiani e pensili. In questo modo sarà possibile moltiplicare gli spazi da dedicare all'immagazzinaggio e all'esposizione di oggetti, utensili e cibi.