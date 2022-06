5 idee per rendere la tua camera da letto unica !

In camera da letto passiamo una grande parte delle nostre giornate. Quelle dedicate al riposo e al sonno, naturalmente, ma anche molti altri momenti, dedicati al rilassamento come la lettura, o alla cura e alla preparazione delle attività della giornata, come il tempo che dedichiamo a vestirci prima di uscire di casa.

La camera da letto, in questo senso, diventa un luogo che eccede la semplice funzione di spazio dedicato a dormire. E allora, ritagliare all'interno della camera da letto una zona living, un angolo per un piccolo salotto, non può che rendere ancora migliore e più piacevole la sua fruizione.

Per farlo potrà bastare introdurre in un angolo della stanza delle poltrone e un tavolino, o un pouf e un piccolo divano, in modo che all'interno dello spazio si possa ricavare un ulteriore spazio da dedicare a noi stessi e alle nostre attività.