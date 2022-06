Valorizza la tua casa in 7 semplici mosse

Valorizzare la casa significa renderla più accogliente, funzionale, organizzata. Per farlo, come vedremo, non sempre servono degli interventi strutturali costosi e spesso complicati. Degli accorgimenti a basso impatto possono aggiungere valore alla casa, migliorarne l'aspetto e le possibilità di fruizione.

Una valutazione preliminare della situazione sarà condizione preliminare necessaria all'individuazione di quali interventi di miglioramento siano non solo urgenti, ma anche possibili ed efficaci. Tenendo presente il risultato finale da raggiungere, e cioè il miglioramento generale delle condizioni della casa, la sua valorizzazione.

Come vedremo insieme, homify vi propone una serie di interventi a basso costo, semplici da attuare e non invasivi in termini architettonico-strutturali. Si tratta di soluzioni che alla struttura degli ambienti della casa non si sovrappongono, anzi: ne accompagnano l'andamento, esaltandone le possibilità inespresse.

Un elemento centrale per la valorizzazione degli ambienti della casa è quello dell'illuminazione, che può essere ripensata in modo che diventi strategica sia in termini prettamente funzionali che decorativi. Vedremo come cambiamenti solo apparentemente piccoli, possano sortire grandi risultati.

Cambiare delle finestre o la porta d'ingresso, ricavare una piccola cabina armadio o un ripostiglio, riorganizzare il bagno o semplicemente provare nuove soluzioni per cambiare le maniglie di mobili e armadi, usare gli specchi per allargare le prospettive dello spazio in maniera naturale, rappresentano soluzioni efficaci e poco costose.

Per valorizzare tutti gli ambienti della casa, dal bagno al soggiorno, in modo funzionale ed economico.