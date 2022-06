Arredare gli spazi piccoli: 6 soluzioni per tutti

Le tende sono da sempre un elemento legato alla creazione di intimità e separazione. Separazione tra esterno e interno, tra sguardi estranei e lo spazio domestico, tra la luce e l'ombra creata. Separare in maniera leggera, filtrare la luce e gli sguardi, dividere e unire allo stesso tempo.

All'interno della casa, le tende possono quindi rappresentare una risorsa interessante in particolare per gli spazi limitati, perché permettono di introdurre una partizione non fissa all'interno dello spazio. Divisione volatile quanto concreta ed efficace, per introdurre organizzazione nell'ambiente.

Soluzione leggera, non solo per la naturale leggerezza dei tessuti, ma anche perché non richiede l'introduzione di strutture in muratura o in cartongesso. Soluzione agile ed economica quanto efficacissima, per donare nuove dimensioni allo spazio piccolo.