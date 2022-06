Come trasformare casa tua in un fantastico resort

Iniziamo dalla condizione più favorevole per la realizzazione di un resort: la presenza di ampi spazi esterni, da corredare delle più disparate funzionalità, ideali per accogliere e intrattenere i vostri ospiti! Tra queste la più iconica e desiderabile è certamente quella della piscina: spazio ideale per il relax all'aria aperta ma anche per praticare un po' di sport, immersi in un elementi primario come l'acqua.

E se poi l'idea di realizzare una piscina vi sembrerà troppo complessa, non scoraggiatevi: esistono molte tipologie di piscina, anche di dimensioni molto contenute e con un pescaggio d'acqua molto ridotto. Il mercato offre anche svariati modelli di piscine da appoggio, con estensioni pari a circa due metri di raggio o di lato. A chi vorrà approfondire l'argomento consigliamo infine la lettura delIdea Book chiamato 5 esempi per una piscina piccola, ricco di suggerimenti e suggestioni sull'argomento.