Le Tende per Cucina: Tessuti e Colori

Le tende per cucina svolgono diverse funzioni. Prima di tutto servono per decorare la stanza in cui si trovano, poi aiutano a schermare la luce, ma devono anche lasciarla passare in modo da illuminare la cucina e le zone in cui si prepara il cibo. Quindi le tende per cucina devono essere scelte in un tessuto abbastanza leggero e meglio se in un colore chiaro. Per esigenze d'arredo, si possono stabilire dei colori privilegiati. Per esempio se avete dipinto una parete dalla cucina di rosso, la tenda sarà più carina se ha un bordo rosso o delle decorazioni in quel colore. Se avete una bella carta da parati con dei disegni azzurri, alle finestre potrete mettere delle tendine con una sfumatura di azzurro.