homify 360°: la casa sull'albero in Portogallo

Chi, da bambino, non ha mai sognato di avere una casa sull'albero per isolarsi dal resto del mondo e dare sfogo alla propria immaginazione? Noi di homify crediamo che questo tipo di sogno proprio della nostra infanzia, non ci lasci mai veramente e anche oggi molti di noi, se ne avessero la possibilità, desidererebbero trascorrere un weekend in un rifugio isolato che si trova sospeso tra gli alti alberi, nel mezzo della foresta.

Bene, grazie al progetto dello studio di architettura portoghese del nostro esperto Rebelo de Andrade, le menti di voi sognatori verranno saziate. Vi vogliamo infatti, presentare, il progetto di un'abitazione completamente fuori dall'ordinario, costruita in una foresta del Portogallo e che è possibile affittare per qualche notte, vivendo così, un'esperienza unica che rimarrà nei vostri ricordi per sempre. Non vi abbiamo del tutto convinto? Allora venite a fare un giro con noi, attraverso il nostro homify 360° che vi porta a vedere più da vicino il progetto, partendo dall'esterno e poi entrando all'interno di questa costruzione. Magia e lusso si fondono in questa struttura senza pari e noi siamo sicuri che alla fine del tour, avrete sicuramente voglia di prenotare il primo volo per alloggiare al suo interno!