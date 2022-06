Le truffe più comuni da evitare!

Diffidate sempre dei professionisti porta a porta. Secondo questa modalità è infatti più semplice cadere nella rete della truffa. Prendete con le pinze ogni parola che vi dicono e non consentite loro di entrare in casa fino a quando non vi siete accertati a fondo delle loro buone intenzioni.

Nella peggiore delle ipotesi, potrebbe trattarsi di persone che non sono esattamente imprenditori ma che si spacciano per tali per portare a termine un progetto di truffa. Dunque, la cautela non è mai abbastanza. Nel dubbio, scegliete di lasciarli fuori, di non farli entrare in casa. Questa è una raccomandazione che non è mai sufficiente ripetere. La cronaca ha portato alla ribalta dozzine di casi di truffa, specie ai danni di anziani, più vulnerabili e propensi a cadere nelle trappole, specie davanti agli operatori che si spacciano per addetti di luce e gas.