Tutti i modi per usare il sale in casa

Chi l'ha detto che il sale si usa solo per cucinare? In casa potrà tornargli utile per una serie infinita di rimedi fai-da-te. Potrete addirittura utilizzarlo per pulire le superfici renderle lucide e splendenti. Oltre all'aceto, al bicarbonato, e al limone, infatti, anche il sale è un fantastico alleato per le pulizie di casa, dalla cucina al bagno.

Se, per esempio, unite il sale al succo di limone sarete in grado di riportare all'originale splendore ogni superficie in acciaio inox. Inoltre si rivelerà molto utile per pulire a fondo il frigorifero (insieme al limone), le pentole molto sporche (anche grazie all'aiuto dell'olio caldo), l'oro e il rame (se lo unite a farina e aceto in parti uguali). Inoltre, niente tiene più lontano la muffa che un bel composto di sale e succo di limone.