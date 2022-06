Concludiamo il nostro splendido tour architettonico con uno degli ultimi progetti di Piano per il centro di Londra. The Shard, conosciuta anche con il nome London Tower Bridge, ha trasformato lo skyline di tutta la città. Questo grattacielo punta verso il cielo come una lancia vetro iridescente. La sua altezza vertiginosa arriva a toccare i 309 metri, ciò lo rende l'edificio con uffici più alto dell'Unione europea! Eppure, Piano riesce ancora una volta a sviluppare un design che evoca leggerezza e delicatezza attraverso le facciate in vetro con un angolo particolare, per fornire una ventilazione naturale in tutto l'edificio. La struttura ospita sia spazi privati, con uffici e residenze, sia spazi pubblici con ristoranti, alberghi e persino un salone panoramico. Un vero capolavoro!



La nostra panoramica del lavoro di uno dei più grandi architetti del XX secolo finisce qui. Pochi progettisti sono infatti riusciti a raggiungere un tale livello con i loro progetti architettonici. Piano è riuscito a trasformare problemi estetici e questioni tecniche in strutture all'avanguardia non solo per pochi fortunati, ma per tutti! Ancora una volta, buon compleanno Renzo Piano! Ci auguriamo tanti altri suoi progetti in giro per il mondo.

(Foto: Bjmullan)