Scatole magiche per fare ordine nel nostro armadio!

Vi chiedono spesso come mai i vostri golfini in cashmere siano sempre impeccabili nonostante gli anni che accumulano? Si sorprenderanno del vostro segreto, tanto è semplice ed elementare. Svelate pure che il vostro asso nella manica è quello di riporre i vostri migliori capi in scatole dove possano conservarsi al meglio. Si tratta infatti di un ottimo sistema se volete avere la massima cura di un maglioncino per voi prezioso. In tal modo il tessuto non si sformerà come invece accade troppo spesso quando decidiamo di usare gli appendini che finiscono col segnare le spalle dei capi che tra l'altro a volte si allungano trasferendo tutto il peso verso il basso. Nelle scatole per armadi, la salute dei vostri capi migliori è invece garantita per lungo tempo.