Le strutture in legno per rivoluzionare casa!

È in pieno stile rustico questa enorme struttura in legno in grado di accogliere dozzine di persone sotto di sé. Chi è affezionato del genere, non impiegherà più di due secondi per innamorarsene. Il grande gazebo sorge su una pavimentazione in cotto che rispetta pienamente lo stile originario della struttura in legno. Un luogo di relax ma anche di ritrovo, un ampio spazio accogliente dove possono accomodarsi gruppi di amici o familiari. Degne di nota le affascinanti travi in legno, lunghe almeno 8 metri, che chiudono la struttura nel sottotetto. In pieno stile rustico sono infine le sedie in ferro battuto, il lungo tavolo in legno massiccio e le grandi lampade che illuminano l'area all'imbrunire, in modo naturale , conferendo un'atmosfera magica all'intero spazio esterno. Da notare, infine, l'angolo bar che toglie il fastidio di dover rientrare in casa per approvvigionarsi di bevande e cibo.