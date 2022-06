Casa Paian: quando gli alberi diventano decorazione

Se voi foste artisti, come vorreste la vostra casa? L'arte… che poi l'arte cos'è? Tutto è arte e noi siamo tutti artisti, anche coloro che hanno preferito la razionalità alla creatività lo sono, a modo loro. Mentre cercavamo un progetto che potesse essere appetibile per il nostro pubblico, ci siamo imbattuti in questo che, oltre ad essere splendido e particolarissimo nel suo genere, contiene al suo interno una piccola storia d'amore, di quelle come ne conosciamo a bizzeffe, ma che fa sempre piacere leggere. Abbiamo preso il progetto dell'abitazione di una coppia, lui e lei che si amano e hanno deciso di andare a vivere insieme, lui e lei che si amano e sono accomunati dalla stessa passione per la ceramica, tanto da averne fatto un mestiere, diventando artisti della ceramica.

La storia, come detto, è semplice: ci sono un lui e una lei, si conoscono, si innamorano e dopo qualche tempo decidono di condividere lo stesso tetto, lo stesso frigorifero, lo stesso letto e anche lo stesso bagno. Lei ama il bianco, lui colleziona opere in ceramica. Inizia la grande ricerca e tra un'inserzione e l'altra, ecco che salta all'occhio quella di un'abitazione sulle colline di Monferrato. Fissano l'appuntamento e vanno a vedere la casa, mentre si aggirano per le stanze vuote e polverose, entrambi vedono del forte potenziale e nello stesso momento esprimono lo stesso pensiero: Mia . Così la nostra coppia fa l'offerta e ottiene l'appartamento, quello stesso appartamento che diventerà il loro nido d'amore. Sì, certo, qualche lavoro di ristrutturazione va fatto e allora eccoli prendere il telefono e chiamare il loro architetto di fiducia, per creare il luogo perfetto che cercavano da tanto tempo e che, finalmente, hanno trovato.

Lei ama il bianco, lui colleziona opere in ceramica e questo il nostro Luca Poncellini dello studio di architettura torinese Cliostraat, lo sa, ecco perché nella realizzazione dell'appartamento, ha inserito elementi che poco c'entrano con gli interni di un'abitazione. La casa lentamente prende forma, scoprendo la sua vera essenza e mostrandosi nella sua totalità.