7 suggerimenti imbattibili per valorizzare un bagno Extra Small

Gli armadietti pensili con scomparti e vani sono un alleato prezioso per la razionalizzazione dello spazio all'interno del bagno, così come in ogni altra stanza della casa. Possiamo perciò scegliere mobili multifunzionali comprensivi di specchiera e vano nascosto per rendere meno ingombrante la struttura, oppure propendere per mensole e scaffali addossati al muro, per trasformare il lato principale del bagno in una parete attrezzata adatta per ospitare ogni genere di complemento e prodotto per l'igiene personale. Saranno inoltre molto utili anche cassettoni e compartimenti inclusi nel mobile lavabo.