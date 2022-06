Come rendere il divano protagonista nel tuo soggiono

Un divano non deve necessariamente essere eccentrico su ogni fronte per poter diventare protagonista del salotto, anzi. Un classico e lineare sofà a più posti, con chaise-longue annessa e pouf coordinato, connoterà positivamente la zona della casa adibita per eccellenza ad ospitare la convivialità famigliare. Semplice molto spesso coincide infatti con raffinato e dal gusto sobrio evergreen. Un must di tutti i tempi e che non passerà mai di moda è un'ottima soluzione per il living moderno, a patto che siano i dettagli a fare la differenza: cuscini e complementi d'arredo collaterali come lampade, tavolino e tappeto, risultano appunto un plus fondamentale per implementare l'effetto.