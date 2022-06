Una cucina retrò: vantaggi e svantaggi

Anche in una cucina retro' è possibile introdurre una penisola, elemento con grande potenziale per tanti utilizzi. infatti può creare un ulteriore superficie di lavoro, può essere utilizzata come superficie su cui mangiare o almeno prendere la colazione, può aggiungere spazio per depositare, come cassetti, ripiani e ganci, ha le dimensioni giuste per non spezzare la linea generale della cucina.