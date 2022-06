Tra Vecchio e Nuovo: 70 mq Con Due Anime

Nel nuovo progetto le pareti divisorie sono state ripulite e si è deciso di far fuoriuscire il materiale originale. Nella configurazione attuale della casa, la pietra ritrova un ruolo principale e fornisce lo sfondo per le due camere da letto e la zona giorno. Il nuovo layout dell'appartamento è stato rifinito con l'introduzione del legno laccato bianco che riveste un spazio centrale che aquisisce una funzione in più: fungere da ripostiglio.