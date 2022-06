Da usare con cautela: le piante che è meglio evitare

Valorizzare la propria casa con delle piante da interno è sempre un'ottima idea ma occorre tenere a mente che ce ne sono alcune pericolose, più tossiche di altre, e che dunque possono rappresentare un rischio. La buona notizia è che la maggior parte deve essere consumata in grandi quantità per causare un danno reale. Inoltre, spesso il gusto amaro delle foglie respinge un bambino o un animale domestico dal metterlo in bocca e impedisce loro di ingerire il verde. Nel caso in cui ci sia il sospetto che un bambino o un animale domestico è stato avvelenato da una pianta d'appartamento, occorre chiamare il medico o il veterinario, andare in un pronto soccorso o telefonare al centro antiveleni che saprà fornirvi tutte le indicazioni utili. In questo articolo vi forniamo un elenco di piante velenose. Pur non essendo completo può comunque rappresentare una buona base per orientarvi sulla problematica.