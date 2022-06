La casa passiva ed il risparmio energetico

Oggi il mondo dell'architettura è molto più focalizzato sul risparmio energetico rispetto al passato. Alla ribalta dei riflettori mediatici ci sono finalmente le tematiche delicate che riguardano la salute del nostro pianeta. Purtroppo, i termini ecologico, green e sostenibile sono ripetuti in continuazione ed usati molto liberamente al giorno d'oggi, così facendo si sta perdendo in parte quella che è la vera essenza di questi concetti. Abbiamo così visto il moltiplicarsi a vista d'occhio di aziende e di progettisti che esaltano i loro metodi di costruzione o l'utilizzo di materiali particolari forse solo per seguire la moda del momento, ma la differenza tra semplici dichiarazioni e la realtà è più marcata.

Il termine green house è stato coniato nel 1970, dopo che il costo del petrolio è aumentato improvvisamente a dismisura. Tutto ad un tratto i costi dell'energia sono diventati sempre più onerosi, dal riscaldamento alla corrente elettrica, e ridurre i consumi dei servizi in casa è diventata una vera e propria esigenza. Da quel momento, architetti e costruttori hanno iniziato una ricerca ed uno sviluppo mirato verso le migliori tecnologie di costruzione, in fatto di materiali in grado di garantire le migliori prestazioni in termini d'isolamento termico, rispetto progetti per una ventilazione efficace e pannelli fotovoltaici per ottimizzare i consumi dell'elettricità.

Oggi ci dedichiamo a due progetti che hanno visto all'opera dei veri esperti del settore del risparmio energetico. Le ville di questo libro delle idee esprimono un linguaggio architettonico contemporaneo ed il massimo della tecnologia riguardo l'efficienza energetica in particolare, mettendo a confronto l'architettura del nord della Brianza con il sud verso il Mediterraneo.