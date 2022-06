Tavoli da pranzo: tanti modi per stare insieme

In un piccolo appartamento o anche in un monolocale, se non volete fare a meno del tavolo da pranzo, ne sceglierete uno piccolo. Per questioni di spazio non avrete molta scelta e per non ingombrare sarà meglio comprare un tavolo allungabile. Un tavolo quadrato come questo nella foto, sicuramente si può aprire e può diventare grande il doppio. Quando gli amici verranno a cena lo potrete aprire per stare tutti comodamente seduti. Una volta finita la festa basterà richiuderlo e tornerà tutto come prima. Per far sembrare più grande l'ambiente in cui vivete, vi consigliamo sempre di scegliere arredi bianchi e quindi anche il tavolo. Il bianco ha il potere di dilatare lo spazio.