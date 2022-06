Il loft moderno si nasconde nel palazzo antico

Faenza è una piccola cittadina a sud di Bologna. Quando si viaggia in direzione mare dal capoluogo emiliano e l'A14 scorre veloce sotto ai pneumatici, si riesce a capire che ci si trova proprio a Faenza a causa dell'odore acre emanato dalle fabbriche di ceramica, numerosissime nel territorio. Tuttavia, nonostante le nostre narici non vengano coccolate all'arrivo, come molti comuni della Romagna, anche Faenza nasconde un gradevole aspetto. Ci troviamo in provincia di Ravenna e le origini di questa città si perdono nella mitologia: si ritiene, infatti, che i coloni attici risalendo l'Adriatico, fondarono Ravenna e non contenti, si fossero spinti nell'entroterra iniziando a costruire l'insediamento di Foentia.

Faenza è, adesso, un piccolo comune romagnolo, case basse e dai colori caldi, gente sorridente come solo i romagnoli sanno essere, una città autentica. Un piccolo centro con una piazza dove i vecchietti si incontrano per giocare a carte al bar. Faenza è prima di Forlì e dopo Imola e noi oggi vogliamo andare proprio lì, per mostrarvi un loft progettato da Pinoni + Lazzarini, architetti, per l'appunto, faentini.

Loft G, questo il nome del progetto, è un open space molto particolare: le linee moderne caratterizzate da un colore bianco presente in tutti gli spazi, sono nascoste all'interno delle soffitte di un palazzo ottocentesco, in pieno centro storico. Così, ciò che dall'esterno risulta antico, all'interno svela la sua modernità, lasciando l'osservatore a bocca aperta, quasi sbalordito per l'incredibile lavoro svolto in Loft G. Il lavoro rispecchia il carattere dinamico della giovane famiglia che occupa l'abitazione.