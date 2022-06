Scegliamo le piastrelle: 6 idee tutte da scoprire

Rivisitazione dei vecchi pavimenti in cemento di inizio '900, le piastrelle caratterizzate da fantasie a fiori stilizzati in bianco e nero sono la soluzione ideale per aggiungere personalità ad ambienti di ogni genere: dall'allegro appartamento arredato in stile scandinavo alla rustica villa in campagna, fino al raffinato loft metropolitano. L'eleganza senza tempo del semplice motivo in bianco e nero si sposa infatti alla perfezione sia con elementi d'arredo tradizionali, che con mobili dalle linee più rigorose e minimali.

Il consiglio:

questo genere di pavimenti in bianco e nero è perfetto per creare suggestivi contrasti in ambienti total white, come vediamo in questo affascinante esempio.